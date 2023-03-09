Виктория Листунова: «На бревне у меня пока не все получается. Буду больше работать, чтобы на Кубке России выполнить все без ошибок»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике чемпионат России ТАСС Виктория Листунова Гимнастика

Гимнастка Виктория Листунова прокомментировала свою победу в личном многоборье.

Листунова победила на чемпионате России, который сейчас проходит в Казани. 

«Я начала усложнять свои программы сразу после Спартакиады.

На бревне у меня пока не все получается, случаются ошибки, но исполняемый мною элемент группы F очень сложный в плане координации.

Я буду еще больше работать, чтобы на следующем важном старте, Кубке России, выполнить все без ошибок», – сказала Листунова. 

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