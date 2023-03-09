Виктория Листунова: «На бревне у меня пока не все получается. Буду больше работать, чтобы на Кубке России выполнить все без ошибок»

Гимнастка Виктория Листунова прокомментировала свою победу в личном многоборье.

Листунова победила на чемпионате России, который сейчас проходит в Казани.

«Я начала усложнять свои программы сразу после Спартакиады.

На бревне у меня пока не все получается, случаются ошибки, но исполняемый мною элемент группы F очень сложный в плане координации.

Я буду еще больше работать, чтобы на следующем важном старте, Кубке России, выполнить все без ошибок», – сказала Листунова.