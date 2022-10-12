Титов об отказе Италии участвовать в конгрессе FIG: «Жаль, что наши коллеги по спорту пытаются излишне политизировать ситуацию с участием российской делегации»

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Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов высказался об отказе Италии участвовать в конгрессе FIG из-за допуска России и Беларуси.

«В Международную федерацию гимнастики входит 143 страны, 130 уже зарегистрировались для участия в конгрессе. Это значит, что конгресс правомочен, он состоится и примет все необходимые решения.

Каждая страна самостоятельно принимает решение об участии. Мне жаль, что наши коллеги по спорту пытаются излишне политизировать ситуацию с участием российской и белорусской делегаций», – сказал Титов. 

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