Винер о том, что Назаренко получила гражданство США: «Ничего не считаю. Она встретила мальчика, полюбила его и уехала. Было это восемь лет назад»

Теги Женская сборная России по спортивной гимнастике Ирина Винер Анастасия Назаренко Гимнастика

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала новость, что олимпийская чемпионка 2012 года Анастасия Назаренко получила гражданство США.

«После выступления на Играх в Лондоне она уехала в Америку. Познакомилась на Олимпиаде с молодым человеком и уехала с ним. Через пару лет вышла за него замуж. Тогда все было нормально», – сказал Винер.

«Анастасия Назаренко уехала после Олимпийских игр восемь лет тому назад, встретила мальчика, полюбила его и уехала. Недавно получила гражданство.

Было это восемь лет назад. Я ни в каком случае ничего не считаю», – цитирует Винер Vprognoze.ru.

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