Винер о том, что Назаренко получила гражданство США: «Ничего не считаю. Она встретила мальчика, полюбила его и уехала. Было это восемь лет назад»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала новость, что олимпийская чемпионка 2012 года Анастасия Назаренко получила гражданство США.

«После выступления на Играх в Лондоне она уехала в Америку. Познакомилась на Олимпиаде с молодым человеком и уехала с ним. Через пару лет вышла за него замуж. Тогда все было нормально», – сказал Винер.

«Анастасия Назаренко уехала после Олимпийских игр восемь лет тому назад, встретила мальчика, полюбила его и уехала. Недавно получила гражданство.

Было это восемь лет назад. Я ни в каком случае ничего не считаю», – цитирует Винер Vprognoze.ru.

Олимпийская чемпионка по гимнастике Анастасия Назаренко устроила вечеринку в честь получения гражданства США