Далалоян о выступлении в Италии: «Клуб хочет видеть меня в следующем сезоне, но все зависит от решения их министерства спорта»

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Олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал, когда сможет продолжить выступление за клуб Gymnastic Romagna Team в итальянской серии А.

«У нас идет пока обсуждение по поводу следующего сезона. Все зависит от того, когда итальянские власти согласуют и одобрят выступление российских спортсменов в Италии.

Но пока четкого ответа нет, ждем его в ближайшее время и тогда мы уже решим – выступаем или нет. Клуб уже выразил свое желание видеть меня в следующем сезоне, но все зависит именно от того, какое примут в министерстве спорта решение», – сказал Далалоян.

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