Оксана Чусовитина: «Многие спрашивают: наверное, по утрам все болит, когда с кровати вставать приходится? А у меня вообще ничего не болит»

Олимпийская чемпионка 1992 года рассказала об отборе на Олимпиаду в Париже и о том, почему не любит выступать на брусьях.

— Добиваться олимпийской лицензии стало сложнее, чем раньше?

— Да, и я это чувствую. На Игры в Токио отбиралась через многоборье. Сейчас от многоборья пришлось отказаться, поэтому квалификация в Париж в опорном прыжке будет проходить для меня на этапах Кубка мира. По итогам трех выступлений нужно оказаться не дальше второго места, но при этом не будут учитываться результаты тех спортсменок, кто к тому времени отберется на Игры в составе 12 команд, и тех, кто квалифицируется по итогам многоборья. Иначе говоря, все по-прежнему реально.

— Какой из снарядов в многоборье стал для вас наиболее проблемным?

— Брусья. Сейчас все девочки перешли на работу в накладках, и только я одна продолжаю работать по старинке: на голых руках с наждачкой и разведенным медом. Самый большой плюс накладок в том, что не нужно готовить жердь перед выступлением: запрыгнул и работаешь. Соответственно, меньше времени занимает разминка, успеваешь подольше отдохнуть. Но мне накладки мешают: не чувствую сцепления с жердью, меня просто срывает с нее. Соответственно, начинаю бояться.

— Когда приходится отказываться от тех или иных элементов, что становится главной причиной — страх или возраст?

— Скорее, здравый смысл. На брусьях я довольно долго учила перелет Шапошниковой, но однажды меня так сильно сорвало со снаряда, что я чудом не травмировалась. И решила, что это просто не мой элемент. Такие вещи бывает сложно понять, особенно в ситуации, когда все вокруг тебя этот перелет делают. Зато на тех же брусьях я много лет делала какие-то вещи, которые больше не пытался исполнить никто.

Например, одним из элементов с выходом обратным хватом на верхнюю жердь в свое время владела только одна гимнастка в мире — американка Челси Меммель. Это реально сложный, я бы сказала, мужской элемент, с надбавкой в 0,5 балла, и я до сих пор могу его исполнить. Меня научил этому Александр Александров еще перед Играми-1992.

— Если на тех же брусьях вы до сих пор способны выполнять ультрасложные связки, почему так легко отказались от этого вида? Только ли дело в накладках?

— Вообще не люблю брусья. Я не хлесткая, соответственно, приходится многое тащить на силе. Делать брусья ради многоборья — одно. А тренировать их как отдельный снаряд, зная, что оценки, позволяющей бороться за медаль или хотя бы за место в финале, все равно не будет — зачем? Лучше я потрачу силы на прыжок.

— Экономить силы уже заставляет возраст?

— В какой-то степени да. Хотя, знаете, меня многие спрашивают: наверное, по утрам все болит, когда с кровати вставать приходится? А у меня вообще ничего не болит. Получается, все жду, жду, когда возраст реально начнет проявлять себя, а этого не происходит и не происходит, – сказала Чусовитина.