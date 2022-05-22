Чусовитина о выступлении в Париже-2024: «Самая большая мотивация – мое желание. Я очень люблю гимнастику, она приносит мне большое удовольствие»

Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина рассказала, что мотивирует ее готовиться к Олимпийским играм-2024 в Париже.

Олимпиада в Париже будет 9-й в карьере гимнастки. На ее счету золото Барселоны-1992 в командном многоборье (в составе Объединенной команды), а также серебро Пекина-2008 в опорном прыжке (в составе сборной Германии).

После Токио-2020 она объявила о завершении карьеры, но позднее вернулась в спорт.

«Самая большая мотивация – это мое желание. Я очень люблю гимнастику, и это дело приносит мне большое удовольствие.

Любое дело – это сложно. Тренироваться нужно всегда. Самое главное – это желание самого спортсмена. Если спортсмен хочет и есть тренер, то у него всё будет хорошо.

О рекордах и статусах я не думаю, нет цели ставить рекорды. Это мое желание и решение», – сказала Чусовитина.

Чусовитина планирует выступить на 9-й Олимпиаде в карьере. В Париже-2024 ей будет 49 лет