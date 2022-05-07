Дина Аверина об отстранении российских гимнасток: «Мы сначала расстроились, но потом нашли плюсы. Можно давать мастер-классы, участвовать в шоу, делиться опытом с детьми»

Российский гимнастки и высказались об отстранении сборной России от международных соревнований.

«Когда нам перекрыли дорогу и запретили выступать на международных соревнованиях, мы сначала расстроились, но потом нашли плюсы, что хотя бы можно ездить по городам России, давать мастер-классы, участвовать в шоу, делиться своим опытом с детьми.

Пока мы официально не объявим о завершении карьеры, мы не завершим (улыбается)», – сказала Аверина.

«Это практически никак не отразилось на нас, мы также тренируемся, у нас проходят соревнования. Обидно, конечно, что мы не выступаем за границей, многие девчонки из других стран пишут, что расстроены из-за отсутствия россиянок, главных конкуренток.

У нас боевое настроение, у нас новые правила, и мы открываем гимнастику с абсолютно другой стороны», – добавила Лала Крамаренко.