Хоркина об отстранении сборной России: «Была надежда, что гимнастику это не коснется. Мы найдем альтернативу. Не бывает безвыходных ситуаций»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике прокомментировала решение Международной федерации гимнастики (FIG) об отстранении сборной России.

«Очень сложно подобрать слова. В слогане есть слово вместе. Оно не прошло испытание.

Я сейчас понимаю всех наших спортсменов. Была надежда, что гимнастику это не коснется. Это всеми любимый вид спорта, изящный и грациозный. Это украшение любых соревнований.

Мы будем думать, что делать. Мы найдем площадку для наших спортсменов, которые будут показывать свое мастерство. Очень надеюсь, что мы не потеряем от этого решения столько, сколько должны приобрести. Мы найдем альтернативу. Не бывает безвыходных ситуаций», – сказала Хоркина.