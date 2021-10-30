Ватанабе переизбран главой Международной федерации гимнастики, Титов больше не вице-президент, техком по художке возглавила египтянка

Теги спортивная гимнастика FIG Нелли Ким Моринари Ватанабе Фарид Гаибов Василий Титов Гимнастика

Японец Моринари Ватанабе избран президентом Международной федерации гимнастики (FIG) на второй срок.

Выборы прошли сегодня на конгрессе FIG в Анталье. Ватанабе набрал 81 голос, его соперник – азербайджанец Фарид Гаибов – получил 47. Японец возглавляет федерацию с 2016 года, его второй срок продлится до 2024 года.

Россиянин Василий Титов не сумел переизбраться на пост вице-президента FIG, который занимал с 2012 года, но вошел в состав исполкома FIG.

На прежнюю должность россиянина были избраны три человека: пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Нелли Ким (Беларусь), а также турок Суат Челен и представитель Катара Али Аль-Хитми.

Главой технического комитета по художественной гимнастике вместо россиянки Натальи Кузьминой стала Ноха Абу Шабана из Египта.

Ирина Винер-Усманова о выборах главы FIG: «Конечно, я буду поддерживать Ватанабе»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные