Ватанабе переизбран главой Международной федерации гимнастики, Титов больше не вице-президент, техком по художке возглавила египтянка

Японец Моринари Ватанабе избран президентом Международной федерации гимнастики (FIG) на второй срок.

Выборы прошли сегодня на конгрессе FIG в Анталье. Ватанабе набрал 81 голос, его соперник – азербайджанец Фарид Гаибов – получил 47. Японец возглавляет федерацию с 2016 года, его второй срок продлится до 2024 года.

Россиянин Василий Титов не сумел переизбраться на пост вице-президента FIG, который занимал с 2012 года, но вошел в состав исполкома FIG.

На прежнюю должность россиянина были избраны три человека: пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Нелли Ким (Беларусь), а также турок Суат Челен и представитель Катара Али Аль-Хитми.

Главой технического комитета по художественной гимнастике вместо россиянки Натальи Кузьминой стала Ноха Абу Шабана из Египта.

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