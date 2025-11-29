«Ковентри» Лэмпарда выиграл 11 из 12 последних матчей и лидирует в Чемпионшипе с 10-очковым отрывом
«Ковентри» Фрэнка Лэмпарда выиграл пять раз подряд.
«Ковентри» под руководством Фрэнка Лэмпарда лидирует в Чемпионшипе.
Клуб из графства Уэст-Мидлендс сегодня нанес поражение «Чарльтону» в 18-м туре – 3:1. Это пятая победа подряд и 11-я в 12 последних матчах.
«Ковентри» набрал 43 очка и занимает первое место в таблице. «Мидлсбро», ближайший преследователь, отстает на 10 баллов.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости