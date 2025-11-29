  • Спортс
  «Ковентри» Лэмпарда выиграл 11 из 12 последних матчей и лидирует в Чемпионшипе с 10-очковым отрывом
«Ковентри» Лэмпарда выиграл 11 из 12 последних матчей и лидирует в Чемпионшипе с 10-очковым отрывом

«Ковентри» Фрэнка Лэмпарда выиграл пять раз подряд.

«Ковентри» под руководством Фрэнка Лэмпарда лидирует в Чемпионшипе.

Клуб из графства Уэст-Мидлендс сегодня нанес поражение «Чарльтону» в 18-м туре – 3:1. Это пятая победа подряд и 11-я в 12 последних матчах.

«Ковентри» набрал 43 очка и занимает первое место в таблице. «Мидлсбро», ближайший преследователь, отстает на 10 баллов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
