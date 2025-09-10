Данил Круговой объяснил, почему не стал откладывать родительство.

– Недавно ты вышел с дочкой на поле после матча.

– Чуть позже планирую вывести ее на поле. Она уже понимает, что папа – футболист. Узнает меня в телике и радуется голам.

– Футболисты – обеспеченные люди, но зачастую откладывают становиться родителями.

– Становиться отцом в 30 лет – не мое. Не хотел, чтобы для ребенка я был старым скуфом. Я еще в детстве говорил маме, что в 18 лет у меня точно будут жена и дети. Но не срослось.

– А потом ты говорил, что девушки отвлекают от футбола. Что пошло не так?

– Была неприятная ситуация в Уфе. Тогда еще я не был сформирован как личность и футболист, и голова была забита совсем другим. Понимал: либо из этого выхожу и работаю, либо закончу с футболом – привет, Вторая лига. Рад, что вовремя переключился. Потом повзрослел и понял, что готов к семье, – сказал 27-летний защитник ЦСКА .