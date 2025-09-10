  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Данил Круговой: «Становиться отцом в 30 лет – не мое. Не хотел быть для ребенка старым скуфом. Я еще в детстве говорил маме, что в 18 лет у меня точно будут жена и дети, но не срослось»
50

Данил Круговой: «Становиться отцом в 30 лет – не мое. Не хотел быть для ребенка старым скуфом. Я еще в детстве говорил маме, что в 18 лет у меня точно будут жена и дети, но не срослось»

Данил Круговой объяснил, почему не стал откладывать родительство.

– Недавно ты вышел с дочкой на поле после матча.

– Чуть позже планирую вывести ее на поле. Она уже понимает, что папа – футболист. Узнает меня в телике и радуется голам.

– Футболисты – обеспеченные люди, но зачастую откладывают становиться родителями.

– Становиться отцом в 30 лет – не мое. Не хотел, чтобы для ребенка я был старым скуфом. Я еще в детстве говорил маме, что в 18 лет у меня точно будут жена и дети. Но не срослось.

– А потом ты говорил, что девушки отвлекают от футбола. Что пошло не так?

– Была неприятная ситуация в Уфе. Тогда еще я не был сформирован как личность и футболист, и голова была забита совсем другим. Понимал: либо из этого выхожу и работаю, либо закончу с футболом – привет, Вторая лига. Рад, что вовремя переключился. Потом повзрослел и понял, что готов к семье, – сказал 27-летний защитник ЦСКА.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?27928 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
logoДанил Круговой
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Жерсон в «Зените» вообще не показывает свой уровень – то ли не хочет, то ли не может. Барко и Энрике – хорошие игроки, но пока даже не рядом с Малкомом». Круговой о легионерах в РПЛ
20сегодня, 10:17
Данил Круговой: «Обидно за матч с «Краснодаром», момент в конце — чистый пенальти. Как можно было добавить всего 6 минут?»
22сегодня, 04:23
Данил Круговой: «Устал сидеть в «Зените» и хотел играть. Время поджимало – в таком возрасте надо выходить на новый уровень. Мыслей о возвращении нет, отдаюсь ЦСКА и выигрываю трофеи»
38вчера, 21:35
Круговой о Дугласе в сборной Бразилии: «Не понимаю, зачем было получать российское гражданство. Думаю, теперь его не будут так просто раздавать»
1138 сентября, 09:45
Главные новости
Андрей Мостовой о школе: «В детстве воспринимал это как мучение, самое нелюбимое – зубрежка и домашнее задание. Но это не только уроки, но и подготовка ко взрослой жизни»
115 минут назад
Экс-судья Кут обвинен в создании непристойного видео с ребенком самой серьезной категории – под нее подпадают ролики с изнасилованиями. Ранее он оскорблял Клоппа и употреблял кокаин
1529 минут назад
Форвард «Ман Сити» Мармуш пропустит матч с «МЮ» из-за травмы колена
543 минуты назад
Мама Мбаппе о Роналду: «Килиан был очарован им. Говорил: «Я португалец», ходил смотреть матчи Португалии и болеть за Криштиану»
1045 минут назад
«Динамо» и Бителло продлили контракт до 2031-го. Объявят до матча со «Спартаком» («СЭ»)
10сегодня, 11:40
Мбаппе о реакции на победу «ПСЖ» в ЛЧ: «Если быстро все проанализировать, можно подумать, что я гребаный неудачник. Нельзя плевать на команду, где есть твои друзья»
9сегодня, 11:22
Осинькин о лимите: «Молодые игроки появляются в командах, где нет больших финансов для приглашения легионеров. Лимит даст рабочие места нашим футболистам в каждом клубе»
27сегодня, 11:03
Андрей Мостовой выбрал Карпина, а не Александра Мостового: «Вообще без вариантов. Чего Александру обижаться? Я объективен»
46сегодня, 11:02
Хенесс о том, что «Бавария» не выкупит Джексона: «Раздражает глупость журналистов – мои слова интерпретировали так, будто я имею что-то против Николаса. Он просто не сможет провести 40 игр»
19сегодня, 10:51
«Интер» показал третью форму на сезон-2025/26 – синевато-серую с оранжевыми элементами. Она посвящена «тем, кто любил команду в 2000-х годах, и тем, кто любит ее сегодня»
23сегодня, 10:38Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Симеоне о Ла Лиге: «Атлетико» пора победить. Мне не достаточно третьего места, это меня не радует»
14 минуты назад
Солдатенков перейдет в «Сочи» из «Крыльев» за 100 млн рублей. Защитник подпишет контракт на 3 года (Иван Карпов)
417 минут назад
Барко – лучший игрок «Спартака» в августе. Аргентинец обогнал Мартинса на 1% в голосовании
227 минут назад
Булыкин о Баринове и «Локо»: «Агенты выкручивают руки клубу, когда у хороших игроков заканчивается контракт. Будет обидно, если он уйдет. Хочу, чтобы Дмитрий встал в один ряд с легендами клуба»
437 минут назад
Депутат Журова о драке Смолова: «Много вопросов. Известных людей всегда провоцируют – порой это делают, чтобы заработать. Мало ли, потерпевший мог подделать экспертизу»
8сегодня, 11:40
Тренер Исландии об отмене гола Гудьонсена: «Конате тяжеловес по сравнению с ним. Возможно, судья был прав, но я сказал ему, что это незначительное нарушение»
1сегодня, 11:32
О «Шахтере» снимут фильм в Голливуде. Его посвятят 2022 году и бесплатному уходу легионеров
10сегодня, 11:23
Пострадавший в драке со Смоловым об уголовном деле: «Я не подавал заявление и претензий к Федору у меня нет. Я вообще не в курсе – еще ничего не видел»
17сегодня, 11:16
«Крылья» принимают «Сочи». Самарцы, приходите на «Солидарность Самара Арену» поддержать команду!
сегодня, 11:00Реклама
«Рубин» купил Арройо у «Бургоса» за 1 млн евро – сделка закрыта. Защитник подписал контракт на 4 года (Sport24)
2сегодня, 10:52