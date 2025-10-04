Медведева о результатах «Динамо»: «После смены тренера нужно время. Я всегда во второй половине сезона каталась супер – возможно, стоит просто чуть подождать»
Евгения Медведева прокомментировала результаты «Динамо» на старте сезона.
Команда Валерия Карпина набрала 15 очков в 10 первых турах Мир РПЛ. В эти минуты бело-голубые проводят матч с «Локомотивом».
«После смены тренера абсолютно точно нужно время. Наверное, чуть больше, чем многие хотят. Это нормально, адаптация – это здорово. Тем более к самым главным стартам всегда набирается форма. Я всегда во второй половине сезона каталась супер. Поэтому, возможно, стоит просто чуть подождать.
Не нужно забывать, что ребятам сейчас действительно сложно, очень много перемен. Изменения не только в стратегии игры, а, насколько я знаю, и в тренировках, питании, им нужна просто адаптация. Поэтому верим, ждем, я уверена, что все будет супер», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости