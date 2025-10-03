Игорь Дивеев: «Читаю Виктора Пелевина – Transhumanism, iPhuck, «Непобедимое солнце». Интересно читать, погружаюсь в книги»
Игорь Дивеев рассказал, что читает Виктора Пелевина.
– Читаешь ли ты?
– Да. Читаю. Виктора Пелевина. Что именно? Transhumanism, iPhuck, «Непобедимое солнце», плюс еще одна книжка была, кажется.
– Сейчас больше читаешь, чем в школе?
– Сейчас да, больше. Сейчас не так много читаю, но по сравнению со школой очень много.
– С чем связываешь?
– Интересно.
– Должна ли за ЦСКА ехать прицепом библиотека, как об этом говорил Дегтярев?
– Я просто читаю. Мне интересно, погружаюсь в книжки. Иногда, бывает, не хочу читать. Но иногда почитываю, – сказал защитник ЦСКА.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
