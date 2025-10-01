  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • На стадионе «Арсенала» обновили туннель перед выходом на поле. Артета заявил: «Всегда стремились создать на «Эмирейтс» лучшую атмосферу. У нас лучшие болельщики в мире»
На стадионе «Арсенала» обновили туннель перед выходом на поле. Артета заявил: «Всегда стремились создать на «Эмирейтс» лучшую атмосферу. У нас лучшие болельщики в мире»

На стадионе «Арсенала» обновили туннель перед выходом на поле.

Раньше туннель стадионе «Эмирейтс» был закрыт, но теперь его открыли, чтобы болельщики могли находиться ближе к выходящим игрокам.

«Мы как клуб всегда стремились создать на «Эмирейтс» лучшую в мире атмосферу. У нас лучшие болельщики в мире.

Команда должна дарить болельщикам правильные эмоции каждый раз, когда мы играем перед ними.

Нам нужно развивать стадион так, как мы хотим, и нужно пробудить в себе волю играть за каждый мяч, потому что это имеет огромное значение.

Мы хотим играть и выигрывать то, что хотим – это не подлежит обсуждению. Нам нужен стадион, способный создавать такие моменты», – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Standard
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
logoЭмирейтс
logoАрсенал
болельщики
