На стадионе «Арсенала» обновили туннель перед выходом на поле. Артета заявил: «Всегда стремились создать на «Эмирейтс» лучшую атмосферу. У нас лучшие болельщики в мире»
На стадионе «Арсенала» обновили туннель перед выходом на поле.
Раньше туннель стадионе «Эмирейтс» был закрыт, но теперь его открыли, чтобы болельщики могли находиться ближе к выходящим игрокам.
«Мы как клуб всегда стремились создать на «Эмирейтс» лучшую в мире атмосферу. У нас лучшие болельщики в мире.
Команда должна дарить болельщикам правильные эмоции каждый раз, когда мы играем перед ними.
Нам нужно развивать стадион так, как мы хотим, и нужно пробудить в себе волю играть за каждый мяч, потому что это имеет огромное значение.
Мы хотим играть и выигрывать то, что хотим – это не подлежит обсуждению. Нам нужен стадион, способный создавать такие моменты», – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Standard
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости