Президент «Атлетико» о 5:2 с «Реалом»: «Неоспоримая победа. На поле была одна команда»

Президент «Атлетико» прокомментировал победу в дерби.

«Матрасники» обыграли «Реал » со счетом 5:2 в 7-м туре Ла Лиги .

«Это была неоспоримая победа. Любой, кто видит спорные ситуации, должен изучить их, пересмотреть и держать своем мнение при себе. Люди видят что-то там, где не на что смотреть.

Мы были уверены, что игроки выложатся полностью, что они и сделали, и мы победили. Поначалу все шло очень хорошо, потом были моменты, когда у нас возникли сомнения, но в итоге на поле была только одна команда – «Атлетико », – сказал Энрике Сересо .