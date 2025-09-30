Президент «Атлетико» о 5:2 с «Реалом»: «Неоспоримая победа. На поле была одна команда»
Президент «Атлетико» прокомментировал победу в дерби.
«Матрасники» обыграли «Реал» со счетом 5:2 в 7-м туре Ла Лиги.
«Это была неоспоримая победа. Любой, кто видит спорные ситуации, должен изучить их, пересмотреть и держать своем мнение при себе. Люди видят что-то там, где не на что смотреть.
Мы были уверены, что игроки выложатся полностью, что они и сделали, и мы победили. Поначалу все шло очень хорошо, потом были моменты, когда у нас возникли сомнения, но в итоге на поле была только одна команда – «Атлетико», – сказал Энрике Сересо.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости