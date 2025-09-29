Бородюк о тренерах с игровой карьерой: «Мнение Мостового разделяю, футбольным людям хочется, чтобы работали профессионалы. Если перед звездами выйдет ноунейм, кто его будет слушать?»

Александр Бородюк высказался о необходимости игровой карьеры для работы тренером.

– Экс-игрок сборной и «Спартака» Александр Мостовой постоянно говорит, что только тот, кто играл сам, может стать тренером. Согласны?

– Бывают исключения, как тот же Моуринью, хотя португалец играл в низших дивизионах.

Логика в словах Мостового, безусловно, есть. Взять «Реал », когда там тренером был Зинедин Зидан . Там в команде все суперзвезды, но они уважают и слушаются Зидана, потому что понимают: за плечами этого человека великая карьера, он знает, что такое раздевалка, понимает нюансы. А если перед такими звездами выйдет какой-то ноунейм, ну и кто его будет слушать?

Нам, футбольным людям, хочется, чтобы здесь работали профессионалы. Мы же не лезем в другие профессии. С этой точки зрения разделяю мнение Мостового, – сказал бывший тренер сборной России Александр Бородюк .

