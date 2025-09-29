Бородюк о тренерах с игровой карьерой: «Мнение Мостового разделяю, футбольным людям хочется, чтобы работали профессионалы. Если перед звездами выйдет ноунейм, кто его будет слушать?»
– Экс-игрок сборной и «Спартака» Александр Мостовой постоянно говорит, что только тот, кто играл сам, может стать тренером. Согласны?
– Бывают исключения, как тот же Моуринью, хотя португалец играл в низших дивизионах.
Логика в словах Мостового, безусловно, есть. Взять «Реал», когда там тренером был Зинедин Зидан. Там в команде все суперзвезды, но они уважают и слушаются Зидана, потому что понимают: за плечами этого человека великая карьера, он знает, что такое раздевалка, понимает нюансы. А если перед такими звездами выйдет какой-то ноунейм, ну и кто его будет слушать?
Нам, футбольным людям, хочется, чтобы здесь работали профессионалы. Мы же не лезем в другие профессии. С этой точки зрения разделяю мнение Мостового, – сказал бывший тренер сборной России Александр Бородюк.
Бородюк об иностранцах: «Считаем, что они какие-то супертренеры – наши не уступают. Приезжают денег заработать, рассказывают: из второй фазы нужно отдать мяч в третью, потом слепую зону…»