Хавбек ЦСКА Алвес о неучастии в ЧМ U20: «Сказали, что меня не отпустят. Право голоса на 100 процентов принадлежит клубу, я не принимал никакого решения»

Матеус Алвес заявил, что ЦСКА не отпустил его на молодежный чемпионат мира.

Турнир среди игроков до 20 лет проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября.

«Был разговор между штабом и клубом. Я не принимал никакого решения, я оставил все на их усмотрение. И в конце они сказали, что меня не отпустят. Это было важно, но для меня важно и то, что я остался.

Право голоса на 100 процентов здесь принадлежит клубу. А теперь я забыл о чемпионате мира и просто болел за своих ребят», — сказал 20-летний бразильский полузащитник.

Сегодня в 1-м туре сборная Бразилии U20 сыграла вничью с Мексикой (2:2).