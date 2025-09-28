  • Спортс
  • Киву о 1-м голе Эспозито в Серии А: «Он удивляет меня тем, насколько хорошо он играет. Франческо ничего не боится, у него есть реальный потенциал для совершенствования»
Киву о 1-м голе Эспозито в Серии А: «Он удивляет меня тем, насколько хорошо он играет. Франческо ничего не боится, у него есть реальный потенциал для совершенствования»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву подвел итоги игры с «Кальяри».

Миланская команда одержала победу со счетом 2:0 в 5-м туре Серии А. 

«Кальяри» немного удивил нас сменой тактики, но принципы остались прежними, и мы быстро открыли счет.

У нас были возможности снять все вопросы об исходе матча, но мы ими не воспользовались, и это придало ”Кальяри» больше уверенности, они также начали делать забросы на нападающих, но в итоге у нас получилось их пресекать, я доволен». 

Об Эспозито

«Мы не должны забывать, что ему всего 20 лет, у него впереди вся карьера, он просто должен продолжать работать так, как сейчас. У него отличные качества, но также есть реальный потенциал для совершенствования, так что он должен не зазнаваться. 

Я признаю, что он удивляет меня тем, насколько хорошо у него все получается, он играет на команду и знает, как делать определенные вещи, ничего не боится, сохраняет хладнокровие перед воротами, и я рад, что ему удалось забить свой первый гол [в Серии А]. Может быть, это поможет ему играть еще спокойнее», – сказал Киву

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Football Italia
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoКристиан Киву
logoКальяри
logoФранческо Эспозито
