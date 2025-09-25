В 21 год из-за травмы мозга умер воспитанник «Арсенала» Вигар. Форвард, вероятно, столкнулся с бетонной стеной во время игры 7-го дивизиона Англии

В 21 год умер воспитанник «Арсенала» Билли Вигар.

Нападающий «Чичестер Сити» скончался в результате серьезной черепно-мозговой травмы, которую он получил в матче 7-го дивизиона Англии против «Уингейт энд Финчли» в прошлую субботу. Предполагается, что футболист врезался в бетонную стену, но клуб эту информацию не подтвердил.

Вигар был введен в искусственную кому и во вторник перенес операцию, но повреждение оказалось слишком серьезным. 21-летний игрок скончался сегодня утром.

Вигара зачислили в академию «Арсенала » в декабре 2017 года, а в июле 2022-го он подписал профессиональный контракт. Он выступал в аренде в «Дерби », где играл за команду U21, и в «Истборн Боро », прежде чем в июле 2024-го перейти бесплатно в «Гастингс Юнайтед », а затем и в «Чичестер».