В 21 год из-за травмы мозга умер воспитанник «Арсенала» Вигар. Форвард, вероятно, столкнулся с бетонной стеной во время игры 7-го дивизиона Англии
В 21 год умер воспитанник «Арсенала» Билли Вигар.
Нападающий «Чичестер Сити» скончался в результате серьезной черепно-мозговой травмы, которую он получил в матче 7-го дивизиона Англии против «Уингейт энд Финчли» в прошлую субботу. Предполагается, что футболист врезался в бетонную стену, но клуб эту информацию не подтвердил.
Вигар был введен в искусственную кому и во вторник перенес операцию, но повреждение оказалось слишком серьезным. 21-летний игрок скончался сегодня утром.
Вигара зачислили в академию «Арсенала» в декабре 2017 года, а в июле 2022-го он подписал профессиональный контракт. Он выступал в аренде в «Дерби», где играл за команду U21, и в «Истборн Боро», прежде чем в июле 2024-го перейти бесплатно в «Гастингс Юнайтед», а затем и в «Чичестер».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?67639 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости