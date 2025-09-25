  • Спортс
  • Защитник костромского «Спартака» Тарасов о занятиях ММА в команде: «Любой мужчина должен уметь постоять за себя, ну и в целом пригодится любому спортсмену»
Защитник костромского «Спартака» Тарасов о занятиях ММА в команде: «Любой мужчина должен уметь постоять за себя, ну и в целом пригодится любому спортсмену»

Защитник костромского «Спартака» объяснил, зачем в команде занимаются ММА.

Команда лидирует в Первой лиге после 11 туров с 26 очками. «Спартак» Кострома опережает идущий вторым «Урал» на два очка.

– Нас отличает то, что у нас есть свой стиль. Мы очень много тренируемся, много работаем. Все, что сейчас происходит, неспроста, не просто так мы оказываемся на том месте, где мы сейчас находимся. Просто никто не видит, что мы здесь делаем.

А вы здесь в частности MMA занимаетесь?

– MMA тоже занимаемся, так что, если кто‑то захочет, можем проверить.

Это не каждому футболисту зайдет.

– Любой мужчина должен уметь постоять за себя, во‑первых, а во‑вторых, это для координации и вообще в целом пригодится любому спортсмену и футболисту тоже. Я слежу за MMA, за UFC, я знаю чемпионов, и я рад за наших российских спортсменов, которые там удачно выступают. Они там самые сильные, самые мощные ребята.

Какое внутри команды футбольное ощущение? К чему идем?

– В любом случае положительное [ощущение]. Выходим в каждой игре и отдаем все силы, бьемся. Я хочу, чтобы это продолжалось до конца сезона. Надеюсь, все будет ровно так, как сейчас происходит. Понятное дело, тяжелая лига, все команды плюс‑минус одного уровня. Есть, конечно, прямо команды с большим составом, так скажем, с глубиной состава. Но у нас в целом тоже все ребята боевые, все готовы. Любой человек может заменить любого, – сказал защитник костромского «Спартака» Николай Тарасов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак Кострома
logoМатч ТВ
logoПервая лига
Николай Тарасов
logoпремьер-лига Россия
