Анчелотти о «Баварии»: «Самое безжалостное увольнение в карьере. Было сложно определить, у кого в клубе больше власти – даже отвел Лама в сторону и спросил его мнение»

Карло Анчелотти поделился историей увольнения из «Баварии».

Итальянец работал в немецком клубе с июля 2016 года по сентябрь 2017 года.

«Мы опередили конкурентов в Бундеслиге, оторвавшись на 15 очков, то есть на 5 баллов больше, чем Пеп Гвардиола в двух предыдущих сезонах до этого. Однако «Бавария» не сочла это успехом. Это было меньшее, на что они рассчитывали.

Всякий раз, когда в СМИ становилось жарко, я замечал огромную разницу в работе в этой команде. Совершенно новым для меня было работать в клубе, который не управлялся прихотями одного харизматичного владельца.

Вместо этого существовала разнородная группа акционеров. При этом легендарные бывшие игроки занимали руководящие должности. В середине сезона произошла смена президента, и пост занял Ули Хенесс .

Я нес ответственность сразу перед несколькими важными людьми. Мне было сложно определить, у кого больше власти, и через несколько недель я даже отвел Филиппа Лама в сторону и спросил его мнение. Но я старался сохранять независимость.

Однажды руководство попросило меня повысить дисциплину среди игроков и дало мне список из пяти пунктов, который я должен был им зачитать. Однако я считал, что мы имеем дело с профессиональной командой, а не с молодежной, поэтому к футболистам нужно относиться соответственно.

Поэтому я встал перед командой в раздевалке, вытащил из кармана листок бумаги и сказал: «Руководство приказало мне зачитать вам этот список». Так я дистанцировался от этой задачи.

Затем, в конце сентября, мы отправились к другому моему бывшему клубу. В матче против «ПСЖ » я решил отказаться от нашей устаревшей фланговой формации и позволить нашим защитникам продвигаться вперед, в то время как мы сосредоточились в основном на атаках через центр.

Это была ошибка. Баланс был нарушен, они помешали нам своими контратаками. Соперник забил уже на второй минуте. Счет 0:3 стал самым крупным поражением «Баварии» в Лиге чемпионов за 21 год.

На следующий день после игры совет директоров клуба собрался и пришел к выводу, что проблема была во мне. «Игра нашей команды с начала сезона не оправдала наших ожиданий», – сказал Карл-Хайнц Румменигге .

Меня четыре раза увольняли из крупных клубов: «Ювентус », «Челси », «Реал» и «Бавария». Это доказывает: для увольнения не нужен непредсказуемый президент или владелец. Акционеры тоже могут это сделать.

Это было самое безжалостное увольнение за всю мою карьеру. После моего ухода они вышли в полуфинал Лиги чемпионов и проиграли – угадайте кому – «Реалу», – написал в своей автобиографии Карло Анчелотти.

В сезоне-2017/18 «Бавария» проиграла «Реалу» в полуфинале турнира (первый матч – 1:2, второй – 2:2).