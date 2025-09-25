4

Альварес сделал первый хет-трик за «Атлетико» – в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано»

Хулиан Альварес сделал первый хет-трик за «Атлетико».

Нападающий «Атлетико» забил три гола в ворота «Райо Вальекано» в 6-м туре Ла Лиги (3:2, второй тайм).

25-летний нападающий забил «Эспаньолу» в 1-м туре Примеры (1:2), а после этого не мог забить в шести матчах подряд за клуб и сборную Аргентины.

В 63 матчах за «Атлетико» бывший форвард «Манчестер Сити» забил 33 гола. Его подробная статистика – здесь.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

