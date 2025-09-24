Первый тренер Альвареса: «Хулиан всегда болел за «Барселону» – он не перешел туда, потому что они не заплатили нужную сумму. Хотел бы увидеть его в «Реале»
Первый тренер Хулиана Альвареса высказался о его возможном уходе из «Атлетико».
«Я думаю, что в какой-то момент либо сменится тренер, либо он [Альварес] сам сменит клуб.
Кто-то недавно говорил мне, что ему следует перейти в «Барселону», но правда в том, что его нет в «Барселоне», потому что они не заплатили необходимую сумму. Он бы перешел туда, потому что всегда был болельщиком «Барселоны». Мне бы хотелось, чтобы он играл за «Реал», – сказал Уго Рафаэль Варас.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
