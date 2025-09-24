Ачерби о 0:5 в финале ЛЧ: «Игра закончилась, даже не начавшись. «Интер» ничего не мог поделать против «ПСЖ», который провел идеальный матч»

Франческо Ачерби высказался о разгромном поражении в финале Лиги чемпионов.

«Интер » проиграл «ПСЖ » со счетом 0:5 в решающем матче прошлого розыгрыша турнира.

«После матча мы смотрели друг на друга и даже не злились. Игра закончилась сразу же, даже не начавшись.

До игры с «Комо» у нас оставались шансы на чемпионство, поэтому мы потратили много душевной энергии. Мы также одержали тяжелые победы над «Баварией» и «Барселоной».

Мы говорили себе: «Мы выиграем этот матч», потому что многие люди называли нас фаворитами. Вдобавок к усталости, было давление, мы приехали уже измотанными. Против подготовленного, сильного «ПСЖ», который провел идеальный матч, мы ничего не могли поделать.

Мы проиграли заслуженно, мы не были готовы на все 100%», – сказал защитник «Интера».