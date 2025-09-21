  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Шанхая» Слуцкого одна победа в пяти матчах Суперлиги – против «Циндао Хайню» (2:0). Команда сыграла вничью с «Чэнду»
Видео
0

У «Шанхая» Слуцкого одна победа в пяти матчах Суперлиги – против «Циндао Хайню» (2:0). Команда сыграла вничью с «Чэнду»

«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Чэнду Жунчэн» в 25-м туре Суперлиги Китая.

Команды встречались в 25-м туре чемпионата (1:1), Спортс’’ показал матч в прямом эфире, комментировали Вадим Лукомский и Иван Зуенко.

На 68-й минуте Чхан Шиничхи вывел хозяев вперед, на 90+9 минуте Тим Чоу сравнял счет.

«Шэньхуа» выиграл лишь один из последних пяти матчей: против «Циндао Хайню» 23 августа (2:0). Кроме этого по два раза сыграли вничью и проиграли. Команда Леонида Слуцкого набрала 51 очко и идет третьей в Суперлиге Китая, «Чэнду» с 54 баллами лидирует в таблице вместе с «Портом».

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 26 сентября примет «Мэйчжоу Хакка», игра начнется в 13:00 по московскому времени.

Полная запись матча с комментарием Лукомского и Зуенко

Опубликовал: Вадим Высоцкий
logoШанхай Шэньхуа
logoЧэнду Жунчэн
logoЛеонид Слуцкий
logoвысшая лига Китай
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Начать не поздно! Собирайте состав в Фэнтези ЛЧ – призы в каждом туре
14 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Арсенала», «Ньюкасл» сыграл вничью с «Борнмутом», «Вилла» – с «Сандерлендом»
92417 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Сассуоло», «Рома» обыграла «Лацио», «Аталанта» разгромила «Торино» в гостях
4220 минут назад
Александр Мостовой: «Спартак» уже пятый, скоро попадет в тройку, я говорил с первых туров – будут наверху. С таким составом иначе нельзя, футбол – это не наука»
1525 минут назад
Тренер «Спартака» Сакич о 2:1 с «Крыльями»: «Станкович определял состав, а решения в матче мы принимали сами. Не всегда можно перевернуть игру, но ребята проявили характер»
1850 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Мальорки», «Барселона» сыграет с «Хетафе»
9358 минут назадLive
Мостовой о победе «Спартака»: «Это ответ всем превдоэкспертам, несущим чушь. Они говорили, что дисквалификация Станковича повлияет на игру. Мой прогноз сбылся, играют ведь футболисты»
57сегодня, 14:11
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого на 90+9 пропустил от лидирующего «Чэнду» – команды сыграли вничью (1:1). Спортс’’ показал матч в прямом эфире
48сегодня, 14:04Видео
Чемпионат России. «Спартак» одолел «Крылья», «Краснодар» против «Зенита», «Балтика» – «Ростов», «Динамо» победило в гостях «Оренбург»
1117сегодня, 14:00Live
«Спартак» 5 матчей подряд не уступает в РПЛ. После 2:4 от «Локомотива» – 3 победы и 2 ничьих и по 2 забитых гола за игру
51сегодня, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
Угальде – лучший бомбардир «Спартака» среди действующих игроков. У форварда 22 гола за клуб
15 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина против «Меца», матч «ПСЖ» Сафонова с «Марселем» перенесен
712 минут назадLive
Умяров о невызовах в сборную: «Меня это ни капли не задевает. Сколько футболистов в РПЛ – каждый должен спрашивать Карпина, почему он не вызывается?»
217 минут назад
Чемпионат Нидерландов. ПСВ против «Аякса»
229 минут назадLive
Канчельскис о победе «МЮ» над «Челси»: «Это не поможет Амориму остаться. В клубе большая беда, если попадут в ЛЧ – это будет огромное счастье для них»
432 минуты назад
«Байер» – «Боруссия» Менхенгладбах. Шик, Бен-Сегир и Матино играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
35 минут назад
«Арсенал» – «Манчестер Сити». Дьокереш, Холанд, Троссард и Доку играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
735 минут назад
Спортивный директор «Ростова» Рыскин похудел на 82 кг: «Диета и спорт»
1043 минуты назад
Умяров о переходе в европейский клуб: «Ткаченко виднее, наверное. Я ничего не знаю об интересе, у каждого футболиста есть желание уехать в Европу»
353 минуты назад
«Мальорка» – «Атлетико». Серлот и Альварес в старте. Онлайн-трансляция
57 минут назадLive