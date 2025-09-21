У «Шанхая» Слуцкого одна победа в пяти матчах Суперлиги – против «Циндао Хайню» (2:0). Команда сыграла вничью с «Чэнду»

«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Чэнду Жунчэн» в 25-м туре Суперлиги Китая.

Команды встречались в 25-м туре чемпионата (1:1), Спортс’’ показал матч в прямом эфире, комментировали Вадим Лукомский и Иван Зуенко.

На 68-й минуте Чхан Шиничхи вывел хозяев вперед, на 90+9 минуте Тим Чоу сравнял счет.

«Шэньхуа» выиграл лишь один из последних пяти матчей: против «Циндао Хайню» 23 августа (2:0). Кроме этого по два раза сыграли вничью и проиграли. Команда Леонида Слуцкого набрала 51 очко и идет третьей в Суперлиге Китая, «Чэнду» с 54 баллами лидирует в таблице вместе с «Портом».

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 26 сентября примет «Мэйчжоу Хакка», игра начнется в 13:00 по московскому времени.

Полная запись матча с комментарием Лукомского и Зуенко