У «Шанхая» Слуцкого одна победа в пяти матчах Суперлиги – против «Циндао Хайню» (2:0). Команда сыграла вничью с «Чэнду»
«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Чэнду Жунчэн» в 25-м туре Суперлиги Китая.
Команды встречались в 25-м туре чемпионата (1:1), Спортс’’ показал матч в прямом эфире, комментировали Вадим Лукомский и Иван Зуенко.
На 68-й минуте Чхан Шиничхи вывел хозяев вперед, на 90+9 минуте Тим Чоу сравнял счет.
«Шэньхуа» выиграл лишь один из последних пяти матчей: против «Циндао Хайню» 23 августа (2:0). Кроме этого по два раза сыграли вничью и проиграли. Команда Леонида Слуцкого набрала 51 очко и идет третьей в Суперлиге Китая, «Чэнду» с 54 баллами лидирует в таблице вместе с «Портом».
В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 26 сентября примет «Мэйчжоу Хакка», игра начнется в 13:00 по московскому времени.
