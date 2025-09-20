Канисарес об умершем в 5 лет сыне: «Я знаю, что смерть – это еще не конец. При серьезных проблемах я обращаюсь к Санти за помощью, и он дает мне знак. Он никогда меня не подводил»

Сантьяго Канисарес высказался о смерти маленького сына.

Санти, сын бывшего вратаря «Валенсии» и сборной Испании , скончался в марте 2018 года в возрасте 5 лет – он полтора года боролся с опухолью головного мозга.

«Санти всегда был особенным ребенком, непохожим на других. У него были слова, которые сбивали нас с толку. Он с радостью шел в школу, но, дойдя до двери, остановился как вкопанный. Однажды он сказал мне: «Папа, я пришел сюда не учиться, я пришел учить тебя. Я здесь надолго не задержусь».

За эти восемнадцать месяцев мы поняли, что это не его мир, что, возможно, он пришел выполнить миссию и что все имеет смысл.

Я знаю, что смерть – это еще не конец. Я верю в это, потому что чувствую, что мой сын рядом. Когда мне плохо, я спрашиваю его, и он предлагает мне ответы. Когда я сталкиваюсь с серьезной проблемой, когда я не знаю, какой путь выбрать, я обращаюсь к нему за помощью, и он всегда дает мне знак.

Он никогда меня не подводил. Он не помогает мне решать, что поесть, но он помогает мне в том, что важно, в том, что определяет мой курс. Вот почему я понимаю, что смерть – это еще не конец», – сказал Канисарес .