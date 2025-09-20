Игорь Семшов: «Краснодар» и «Зенит» – два флагмана нашего футбола. Но это ни в коем случае не ключевая игра за чемпионство»

Игорь Семшов высказался о предстоящем матче «Краснодара» и «Зенита».

Команды встретятся в 9-м туре Мир РПЛ . Игра пройдет завтра, 21 сентября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Я бы не стал говорить о фаворитах, «Краснодар» идет на первом месте, «Зениту» нужно догонять, игра будет интересной и живой, хотелось бы, чтобы все сильнейшие играли.

Это две команды, которые являются флагманами нашего футбола сейчас. «Краснодар» стал чемпионом, «Зенит» до этого много раз им был. Кто-то может оторваться или догнать, но это ни в коем случае не ключевая игра за чемпионство, есть другие команды, плюс много матчей.

В данной ситуации «Краснодар » выступает постабильнее, достаточно удачно играет, в «Зените » идет перестройка, ищут сочетания, думаю, что в матче будут играть самые лучшие. «Зенит» никогда нельзя сбрасывать со счетов, если даже идет неудачный период.

Что касается Жерсона , мы пока его особо в деле не видели после приобретения, ему нужно выздороветь, набрать форму. Многое зависит и от самого футболиста. Пока нельзя сказать, потеря это или нет, футболист, которого купили, на которого надеются. Не самая страшная потеря, главный тренер «Зенита» Сергей Семак около двух недель на него не рассчитывает.

Если Вендел не участвует, то потеря, он планирует сыграть, мне кажется, что для Семака и команды сейчас важнее Вендел, чем Жерсон», – сказал экс-игрок сборной России.