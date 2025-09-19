Ещенко о главной проблеме российского футбола: «Кто будет работать детским тренером за 50 тысяч в месяц? Тут нужно забыть про семью и заниматься только футболом»

Андрей Ещенко назвал главную проблему российского футбола.

«В чем главная проблема российского футбола? Сейчас есть какие-то вопросы по лимиту на легионеров. Отдельно назову детский футбол.

У нас есть школы, поля, но не хватает людей. Бывшие футболисты пошли бы работать детскими тренерами, но кто будет работать весь день за 50 тысяч в месяц? Тут нужно забыть про семью и заниматься только детско-юношеским футболом, а это не есть хорошо», – сказал бывший защитник «Спартака».