Дьокереш рассек затылок, столкнувшись головами с Магальяэсом в игре с «Атлетиком». Форварду «Арсенала» наложили повязку, он продолжил матч

Виктор Дьокереш получил рассечение головы в матче с «Атлетиком».

Встреча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов была приостановлена на несколько минут (0:0, первый тайм).

На 30-й минуте игроки «Арсенала» Дьокереш и Габриэл Магальяэс одновременно откликнулись на подачу с фланга в штрафную «Атлетика».

Футболисты столкнулись головами в попытке нанести удар – бразилец рассек затылок Дьокерешу, у шведского нападающего пошла кровь.

Медики забинтовали голову форварду, и он продолжил встречу.

Изображение: скриншот трансляции Okko