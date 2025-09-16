Дьокереш рассек затылок, столкнувшись головами с Магальяэсом в игре с «Атлетиком». Форварду «Арсенала» наложили повязку, он продолжил матч
Виктор Дьокереш получил рассечение головы в матче с «Атлетиком».
Встреча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов была приостановлена на несколько минут (0:0, первый тайм).
На 30-й минуте игроки «Арсенала» Дьокереш и Габриэл Магальяэс одновременно откликнулись на подачу с фланга в штрафную «Атлетика».
Футболисты столкнулись головами в попытке нанести удар – бразилец рассек затылок Дьокерешу, у шведского нападающего пошла кровь.
Медики забинтовали голову форварду, и он продолжил встречу.
