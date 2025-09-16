Каррагер считает «Барсу» фаворитом ЛЧ: «Она очень впечатлила меня в прошлом сезоне. Финал с «Ливерпулем» будет отличным»

Джейми Каррагер считает «Барселону» фаворитом Лиги чемпионов.

Бывшего защитника «Ливерпуля » попросили назвать победителя нового розыгрыша турнира, игрока, который, по его мнению, станет лучшим бомбардиром, и сюрприз, который ждет нас в этом сезоне.

– Я назову «Барселону», она очень впечатлила меня в прошлом сезоне. Думаю, они снова будут близки.

Лучший бомбардир? Я назову Исака . «Ливерпуль» будет близок, это будет отличный финал: «Барселона » – «Ливерпуль».

Сюрприз? В Лиге чемпионов участвуют 6 английских команд – кажется, раньше такого никогда не было. Я считаю Премьер-лигу лучшей лигой в Европе, но я буду удивлен, если в плей-офф выйдут больше трех [английских команд].

– А в чем сюрприз?

– Английская лига – лучшая в Европе, но я не думаю, что в плей-офф выйдет больше 50% команд [АПЛ], – сказал Каррагер .