  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мелик‑Гусейнов уходит с поста гендиректора «Пари НН»: «Нижний Новгород – центр духовной силы, где Святая Русь ощущается на физическом уровне. Ради цели тут могут объединяться и побеждать»
9

Мелик‑Гусейнов уходит с поста гендиректора «Пари НН»: «Нижний Новгород – центр духовной силы, где Святая Русь ощущается на физическом уровне. Ради цели тут могут объединяться и побеждать»

Давид Мелик‑Гусейнов объявил об уходе с поста гендиректора «Пари НН».

Он занимал этот пост с июля 2023 года.

«Дорогие друзья! Пришло время пожать друг другу руки, сказать спасибо и сделать новый шаг. Пора сосредоточиться на других проектах. О них я расскажу чуть позже.

Я очень благодарен Нижнему Новгороду за то, что он принял меня и дал возможность быть его частицей. Красивый, мудрый, культурный город, вся его область, люди, живущие тут, – все это особенное и не может быть сравнимо с чем-то еще.

Уверен, что центр духовной силы и православной веры сосредоточен именно здесь, где Святая Русь ощущается на каком-то физическом уровне. Ради единой важной цели тут могут объединяться и побеждать – так было в истории, так есть и сейчас», – написал Мелик‑Гусейнов в телеграм-канале.

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?4411 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Давида Мелика-Гусейнова
Давид Мелик-Гусейнов
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
отставки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В «Пари НН» опровергли, что матч с «Оренбургом» пройдет на «Арене Химки»: «Прошу не распространять фэйк. Вы способствуете появлению фишинговых сайтов по продаже билетов»
1319 августа, 09:29
Гендиректор «Пари НН» сообщил о расизме в адрес Майга после назначения капитаном: «У нас нулевая терпимость к дискриминации. Горе-комментаторов забанили»
1220 июля, 09:24
Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Решение РФС было единственно правильным. Должна быть нулевая терпимость к подковерным историям»
1112 июля, 15:30
Главные новости
Станковича удалили за возмущение судейством: голевая атака «Динамо» началась после падения Маркиньоса в борьбе с Касересом
185 минут назадФото
«Реал Сосьедад» – «Реал». 0:1 – Мбаппе забил, Хейсен удален! Онлайн-трансляция
946 минут назадLive
У Мбаппе 6 голов в 6 матчах сезона за «Реал» и сборную Франции
819 минут назад
«Динамо» – «Спартак». 2:1 – Бителло сделал дубль! Онлайн-трансляция
33320 минут назадLive
Бителло забил «Спартаку» со штрафного. Мяч никого не коснулся после подачи, Максименко не сдвинулся
2727 минут назад
Стример Мэддисон: «Сегодня за «Спартак»! Это избавит «Динамо» от шарлатана»
2034 минуты назадИгры
Ливай забил за «Спартак» впервые в сезоне. У форварда 4 гола в 22 играх за красно-белых
637 минут назад
«Динамо» после ошибки Зайнутдинова пропустило от «Спартака». Защитник направил мяч мимо Лунева, вышедшего перехватить заброс, и Ливай открыл счет
238 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Сосьедада» Захаряна, «Атлетик» примет «Алавес», «Атлетико» против «Вильярреала», «Барселона» сыграет с «Валенсией» в воскресенье
2640 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Арсенал» разгромил «Ноттингем», «Челси» в гостях у «Брентфорда», «Ман Сити» и «МЮ» сыграют в воскресенье
14355 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Миранчук сделал первое результативное действие за «Динамо», отдав ассист в игре со «Спартаком»
4 минуты назад
Артета про 3:0 с «Ноттингемом»: «Арсенал» сыграл как единое целое и не пропустил – это важно. У Эдегора болит то же плечо, что и раньше, он хорошо чувствовал себя, но снова что-то произошло»
410 минут назад
Пирс Морган: «Арсенал» провел лучшее трансферное окно в истории – судя по тому, что я видел сегодня. Эти идеальные игроки выведут команду на новый уровень»
623 минуты назад
Паласиос выбыл до конца года. Хавбек «Байера» травмировал приводящую мышцу
26 минут назад
«Хайденхайм» – «Боруссия» Дортмунд. 0:2 – Гирасси и Байер забили, Зивзивадзе удален на 21-й. Онлайн-трансляция
632 минуты назадLive
Бруну о Роналдиньо: «Он был моей первой любовью в футболе, из-за него все наслаждались игрой. Было очень здорово видеть, что он всегда делает все с улыбкой на лице»
238 минут назад
Первая лига. «Спартак» Кострома играет с тульским «Арсеналом», «Факел» и «Урал» проведут матчи в понедельник
3855 минут назадLive
«Ахмат» – «Локомотив». Батраков и Садулаев играют. Онлайн-трансляция
11сегодня, 13:46Live
«Челси» отдал Давида Фофана в аренду в «Фатих Карагюмрюк»
2сегодня, 13:44
Станкович о невызове Умярова в сборную России: «Я уважаю Карпина. Нет смысла отвечать»
2сегодня, 13:40