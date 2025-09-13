Мелик‑Гусейнов уходит с поста гендиректора «Пари НН»: «Нижний Новгород – центр духовной силы, где Святая Русь ощущается на физическом уровне. Ради цели тут могут объединяться и побеждать»

Давид Мелик‑Гусейнов объявил об уходе с поста гендиректора «Пари НН».

Он занимал этот пост с июля 2023 года.

«Дорогие друзья! Пришло время пожать друг другу руки, сказать спасибо и сделать новый шаг. Пора сосредоточиться на других проектах. О них я расскажу чуть позже.

Я очень благодарен Нижнему Новгороду за то, что он принял меня и дал возможность быть его частицей. Красивый, мудрый, культурный город, вся его область, люди, живущие тут, – все это особенное и не может быть сравнимо с чем-то еще.

Уверен, что центр духовной силы и православной веры сосредоточен именно здесь, где Святая Русь ощущается на каком-то физическом уровне. Ради единой важной цели тут могут объединяться и побеждать – так было в истории, так есть и сейчас», – написал Мелик‑Гусейнов в телеграм-канале.