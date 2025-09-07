Мойзеса предлагали «Спартаку» летом. Защитник и ЦСКА близки к продлению контракта («СЭ»)
Защитник ЦСКА Мойзес прошедшим летом мог перейти в «Спартак».
Кандидатуру 30-летнего бразильца красно-белым предлагали агенты, сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным источника, на данный момент этот трансфер невозможен – Мойзес и ЦСКА близки к продлению соглашения.
Действующий контракт игрока с армейцами рассчитан до июня 2026 года.
По итогам прошлого сезона Мойзес был признан лучшим защитником РПЛ.
