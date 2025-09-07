Мойзеса предлагали «Спартаку» летом. Защитник и ЦСКА близки к продлению контракта («СЭ»)

Защитник ЦСКА Мойзес прошедшим летом мог перейти в «Спартак».

Кандидатуру 30-летнего бразильца красно-белым предлагали агенты, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, на данный момент этот трансфер невозможен – Мойзес и ЦСКА близки к продлению соглашения.

Действующий контракт игрока с армейцами рассчитан до июня 2026 года.

По итогам прошлого сезона Мойзес был признан лучшим защитником РПЛ .