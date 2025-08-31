Мойзес об удалении Кордобы за фол на нем: «Он слишком высоко поднял ногу»

Мойзес Барбоза высказался об удалении Джона Кордобы.

ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью в 7-м туре Мир РПЛ (1:1).

На 56-й минуте Кордоба, проиграв борьбу за мяч у лицевой линии, пнул его в защитника армейцев Мойзеса и заодно зацепил шипами его руку .

– Как оцените момент с красной карточкой Кордобы?

– Это решение судьи. Он дал красную Кордобе. Нечего сказать. Кордоба слишком высоко поднял свою ногу. Кордоба сказал, что я подтвердил [что касания не было]? Если он так сказал, я не могу за него отвечать.

– Как оцените старте сезона?

– Обидно, что сегодня потеряли очки. «Краснодар » большая команда, лидер чемпионата. Ложка дегтя, что не смогли дожать в большинстве. Впереди много работы, – сказал защитник ЦСКА .