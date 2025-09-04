Стоичков о ВАР: «Почему в комнате нет экс-защитников или нападающих? Бывшие игроки могли бы помочь»

Христо Стоичков считает, что экс-игроки были бы полезны в работе на ВАР.

«Есть вещи, которые и УЕФА , и ФИФА планируют улучшить. Мы часто говорим на совещаниях, что ВАР можно сделать лучше. Есть много моментов, которые не видны невооруженным глазом. Сейчас все спорят по поводу ВАР.

Есть моменты во время матча, когда судья должен иметь возможность принимать решения сам, а есть и такие, когда ВАР должен вмешаться. Ему не нужно ждать в каждом моменте. Это хорошо для судей.

Почему в комнате ВАР нет бывших игроков? Защитников или нападающих? Мы, бывшие игроки, не можем принимать решения, но люди, которые там находятся, могут помочь. Есть много вещей, которые судья не видит, и бывшие игроки могут посодействовать.

В последние годы я видел, что лучшие судьи были сконцентрированы, но теперь, с ВАР, интенсивность внимания снижается», – сказал экс-форвард «Барселоны» и сборной Болгарии.