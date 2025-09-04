  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Стоичков о ВАР: «Почему в комнате нет экс-защитников или нападающих? Бывшие игроки могли бы помочь»
11

Стоичков о ВАР: «Почему в комнате нет экс-защитников или нападающих? Бывшие игроки могли бы помочь»

Христо Стоичков считает, что экс-игроки были бы полезны в работе на ВАР.

«Есть вещи, которые и УЕФА, и ФИФА планируют улучшить. Мы часто говорим на совещаниях, что ВАР можно сделать лучше. Есть много моментов, которые не видны невооруженным глазом. Сейчас все спорят по поводу ВАР.

Есть моменты во время матча, когда судья должен иметь возможность принимать решения сам, а есть и такие, когда ВАР должен вмешаться. Ему не нужно ждать в каждом моменте. Это хорошо для судей.

Почему в комнате ВАР нет бывших игроков? Защитников или нападающих? Мы, бывшие игроки, не можем принимать решения, но люди, которые там находятся, могут помочь. Есть много вещей, которые судья не видит, и бывшие игроки могут посодействовать.

В последние годы я видел, что лучшие судьи были сконцентрированы, но теперь, с ВАР, интенсивность внимания снижается», – сказал экс-форвард «Барселоны» и сборной Болгарии.

Нули России с Иорданией – как вам?9216 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
logoсудьи
видеоповторы
logoУЕФА
logoХристо Стоичков
logoФИФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«ВАР в РПЛ — стрем». Пальцев о видеоповторах
53 сентября, 02:00
PGMOL признала ошибочной отмену гола «Фулхэма» в игре с «Челси». Работавший на ВАР Солсбери отстранен от матча «Ливерпуля» и «Арсенала», вместо него назначен Брукс
2731 августа, 14:47
Николаев о матче «Спартака» и «Сочи»: «ВАР спас судей от скандала, Умяров играет в мяч, нет прыжка и прямой ноги. Пенальти – очевидная задержка»
2830 августа, 19:33
Главные новости
Глава ВТБ Костин о Карпине в «Динамо»: «Лимит доверия не исчерпан. Пускай работает, что сразу… Проиграл – и сразу увольнять?»
38 минут назад
Песков об ужесточении лимита в РПЛ: «Специалисты должны решать»
821 минуту назад
«Карпин – не тренер. Как ты можешь возглавить топ-клуб, если не завоевал ни одного трофея? Было странно везти футболистов из «Ростова». Попов о «Динамо»
2833 минуты назад
Пальцев о «Спартаке»: «Клуб прислал оффер за день до матча 1-го тура – с условием, что я не должен играть. Это не только для руководства «Махачкалы», но и для меня неприемлемо»
1151 минуту назад
Карпин про 0:0 с Иорданией: «Академично играли в 1-м тайме – думали, что и так обыграем. Не ожидали таких скоростей, агрессивных, интенсивных действий»
18сегодня, 04:55
Месси еще не решил, сыграет ли на ЧМ-2026: «Иду к цели день за днем, руководствуясь ощущениями. Когда чувствую себя хорошо – мне это нравится. Когда нет – не получаю удовольствия»
16сегодня, 04:45
Карло Анчелотти: «Луис Энрике обладает исключительным талантом – силен физически, фантастически играет один в один. За счет свежести он изменил ход матча с Чили»
27сегодня, 04:30
Нули России с Иорданией, план ужесточения лимита утвержден, поражение Германии, Леви ушел из «Тоттенхэма», Осинькин возглавил «Сочи», Макгрегор идет в президенты Ирландии и другие новости
9сегодня, 04:15
Суарес извинился за плевок в сотрудника «Сиэтла»: «Я совершил ошибку. Это был момент огромного напряжения и разочарования, но это не оправдывает моей реакции»
20сегодня, 03:54
Один футболист играл и с Ямалем, и с Аршавиным. Сможете назвать его?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Месси пропустит матч с Эквадором: «Тренер решил дать мне отдохнуть – травма сбила мой ритм. Мы играем в МЛС – это наша цель»
357 минут назад
Ташуев про Моуринью в РПЛ: «Если есть возможность просто так отдать большие деньги – пусть отдают. Ради пресс-конференций подписывать, что ли? Давайте себя уважать – у нас сильная страна»
13сегодня, 04:20
Бразилия выиграла 2 из 3 матчей при Анчелотти при разнице голов 4:0. Дальше – Боливия
1сегодня, 03:30
Месси прервал серию из 4 матчей без голов за Аргентину. Форвард забил за сборную впервые с октября 2024 года
4сегодня, 03:10
Аргентина не проигрывает 6 матчей подряд в отборе на ЧМ – 5 побед и 1 ничья. Команда Скалони набрал 38 очков в 17 играх
3сегодня, 02:01
Батраков о возможном переходе в «Зенит»: «Для чего вы провоцируете? Я игрок «Локомотива» – стараюсь наслаждаться моментом и прогрессировать»
9сегодня, 01:15
«Динамо» Загреб арендует Беннасера с правом выкупа. Хорватский клуб договорился с «Миланом»
2сегодня, 00:06
Швайнштайгер о 0:2 от Словакии: «Германии еще повезет, если с такой игрой она попадет на ЧМ. Ни минуты не верил, что мы победим. Игроки должны осознать, что это было плохо»
7вчера, 21:58
Де ла Фуэнте о 3:0 с Болгарией: «В 1-м тайме Испания обеспечила результат, во втором сосредоточились на совершенствовании. Следующая игра будет лучше, важно быть самокритичными»
2вчера, 21:55
Киммих о 0:2 со Словакией: «До матча мы говорили о победе на ЧМ, но с такой игрой Германии будет непросто отобраться. Дело не в тактике, а в отношении»
5вчера, 21:48