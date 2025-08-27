  • Спортс
  • Зобнин о победах «Спартака»: «Постепенно ситуация исправляется. Надеюсь, что будем стабильнее. Эмоции от старта не позитивные, конечно»
7

Зобнин о победах «Спартака»: «Постепенно ситуация исправляется. Надеюсь, что будем стабильнее. Эмоции от старта не позитивные, конечно»

Роман Зобнин надеется, что результаты «Спартака» будут улучшаться.

Во вторник «Спартак» разгромил «Пари НН» (4:0) в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

В субботу красно-белые обыграли «Рубин» (2:0) в рамках 6-го тура Мир РПЛ. До этого команда не выигрывала на протяжении 4 матчей подряд. 

«Постепенно ситуация исправляется. Мы работаем и стараемся улучшать свою игру. Надеюсь, что будем стабильнее.

Худший старт в истории? Эмоции от этого, конечно, не позитивные. Все понимают, что надо исправлять ситуацию. Надеюсь, что мы это сделаем и поднимемся выше», – сказал капитан московского клуба. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
