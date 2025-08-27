Зобнин о победах «Спартака»: «Постепенно ситуация исправляется. Надеюсь, что будем стабильнее. Эмоции от старта не позитивные, конечно»
Роман Зобнин надеется, что результаты «Спартака» будут улучшаться.
Во вторник «Спартак» разгромил «Пари НН» (4:0) в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
В субботу красно-белые обыграли «Рубин» (2:0) в рамках 6-го тура Мир РПЛ. До этого команда не выигрывала на протяжении 4 матчей подряд.
«Постепенно ситуация исправляется. Мы работаем и стараемся улучшать свою игру. Надеюсь, что будем стабильнее.
Худший старт в истории? Эмоции от этого, конечно, не позитивные. Все понимают, что надо исправлять ситуацию. Надеюсь, что мы это сделаем и поднимемся выше», – сказал капитан московского клуба.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
