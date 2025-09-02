«Валенсия» арендовала Бельтрана у «Фиорентины». Форвардом интересовались ЦСКА, «Спартак» и «Зенит»

Лукас Бельтран стал игроком «Валенсии».

Испанский клуб объявил о подписании нападающего «Фиорентины» на правах аренды до конца сезона.

Ранее сообщалось об интересе ЦСКА , «Спартака » и «Зенита » к аргентинскому игроку.

В прошлом сезоне Серии А Бельтран провел 33 матча, отличившись 5 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь .

Фото: https://www.valenciacf.com/