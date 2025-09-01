Санчо перейдет в «Астон Виллу» на правах аренды из «МЮ». Клубы согласовали трансфер

Джейдон Санчо переходит в «Астон Виллу».

Клуб из Бирмингема договорился с «Манчестер Юнайтед » об аренде вингера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо . В ближайшее время сделка будет оформлена официально.

Прошлый сезон Санчо провел в аренде в «Челси», в 31 матче АПЛ он забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи. Его статистику можно найти здесь .