Санчо перейдет в «Астон Виллу» на правах аренды из «МЮ». Клубы согласовали трансфер
Джейдон Санчо переходит в «Астон Виллу».
Клуб из Бирмингема договорился с «Манчестер Юнайтед» об аренде вингера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В ближайшее время сделка будет оформлена официально.
Прошлый сезон Санчо провел в аренде в «Челси», в 31 матче АПЛ он забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
