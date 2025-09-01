18-летний Ямаль – самый молодой автор гола с пенальти в Ла Лиге в XXI веке. Вингер «Барсы» забил «Райо» с точки

Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола с пенальти в Ла Лиге в XXI веке.

Вингер «Барселоны» реализовал 11-метровый в матче с «Райо Вальекано » (1:1, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В возрасте 18 лет и 49 дней Ямаль стал самым молодым игроком с начала XXI века, забившим гол с пенальти в чемпионате Испании .