Вратарь «ПСЖ» Шевалье дважды отбил пенальти в игре с «Тулузой» – от Магри и Кассереса после перебивания
Люка Шевалье дважды отразил удар с точки в игре с «Тулузой».
«ПСЖ» играет на выезде с «Тулузой» в 3-м туре Лиги 1 (6:1, второй тайм).
В конце 1-го тайма арбитр поставил пенальти в ворота парижан за фол Нуну Мендеша на Ароне Деннуме.
Голкипер «ПСЖ» Шевалье парировал удар Франка Магри, однако судья назначил повторный удар из-за рано вбежавшего в штрафную Жоау Невеша.
Перебивать 11-метровый отправился Кристиан Кассерес, но Шевалье справился и с его ударом.
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости