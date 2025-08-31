Вратарь «ПСЖ» Шевалье дважды отбил пенальти в игре с «Тулузой» – от Магри и Кассереса после перебивания

Люка Шевалье дважды отразил удар с точки в игре с «Тулузой».

«ПСЖ» играет на выезде с «Тулузой» в 3-м туре Лиги 1 (6:1, второй тайм).

В конце 1-го тайма арбитр поставил пенальти в ворота парижан за фол Нуну Мендеша на Ароне Деннуме .

Голкипер «ПСЖ » Шевалье парировал удар Франка Магри, однако судья назначил повторный удар из-за рано вбежавшего в штрафную Жоау Невеша .

Перебивать 11-метровый отправился Кристиан Кассерес , но Шевалье справился и с его ударом.