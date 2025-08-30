Защитник «Дружбы» Магомедбеков дальним ударом сравнял счет против «Динамо-2 Махачкала». Это первый гол в карьере футболиста
Умар Магомедбеков забил красивый гол в Leon Второй лиге Б.
Защитник «Дружбы» сравнял счет в матче с «Динамо-2 Махачкала» (3:1). На 38-й минуте встречи Магомедбеков отличился дальним ударом. Это первый гол в карьере 24-летнего защитника.
После 24 туров группы 1 Второй лиги Б «Дружба» идет 7-й в таблице, «Динамо-2» находится на 14-й строчке.
В следующем матче клуб из Майкопа 6 сентября примет «Победу», махачкалинцы в тот же день сыграют дома с ялтинским «Рубином».
