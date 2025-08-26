Что вы пропустили во 2-м туре АПЛ: зачем Клаудия Шиффер пришла на «Брентфорд», а Дьокереш поправил прическу прямо в камеру?

Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете .

Новая серия занятных штучек. Предыдущая часть – здесь .

Если хотите обыграть Пепа, напроситесь в «Тоттенхэм»

В карьере Пепа уже 10 поражений от «Тоттенхэма». Столько же набралось от «Ливерпуля».

Удивительная цепочка: 6 последних тренеров «Тоттенхэма» хотя бы раз обыгрывали Гвардиолу. Причем всухую . До Томаса Франка это совершили Маурисио Почеттино, Жозе Моуринью, Антонио Конте, Нуну и Эндж Постекоглу.

Да уж.

С чего смеялся Фил Фоден, когда «Сити» проигрывал 0:2 «Тоттенхэму»?

Камера поймала смеющегося Фила Фодена на скамейке «Ман Сити». Болельщикам это не понравилось.

Многие решили, что Фила рассмешила ошибка вратаря Джеймса Траффорда – он подарил мяч «Тоттенхэму» в своей штрафной. «Сити» проигрывал 0:2.

После матча главная версия поменялась. Медиа предположили, что Фоден так отреагировал на распев фанатов «Тоттенхэма», что их клуб вообще-то «Короли Европы» (после победы в ЛЕ). Это уже получше, да?

Клаудия Шиффер на матче «Брентфорда»

Суббота. Матч «Брентфорда». Клаудия Шиффер на трибунах…

Именно этого и ждешь от игры против «Астон Виллы» на стадионе вместимостью 17 тысяч зрителей на окраине Лондона.

Все прошло как надо: «Брентфорд» победил 1:0, немецкая супермодель увидела первый гол Данго Уаттары за новый клуб.

Как же это получилось?

Муж Шиффер, режиссер и продюсер Мэттью Вон, в июле стал миноритарным инвестором «Брентфорда». И теперь звездная пара посетила первый домашний матч небезразличного клуба.

Шиффер до игры пообщалась с футболистами. «Мы все сказали «Привет». Надеемся, она будет и на следующем матче, если мы возьмем три очка», – сообщил Джордан Хендерсон.

К слову, Клаудия уже заезжала к «Брентфорду» в декабре 2024-го (тогда случились 0:2 с «Ноттингемом», а Шиффер была в леопардовом одеянии).

Зачем Дьокереш потрогал волосы, когда праздновал дубль «Лидсу»?

Виктор Дьокереш забил первые голы за «Арсенал». Пострадал «Лидс» (5:0).

Дебютный гол швед отпраздновал привычно – сделав маску из рук. После второго добавил кое-что новенькое: демонстративно, прямо перед камерой, поправил волосы.

И знаете что? Это привет всем, кто насмехался над Дьокерешем после провального дебюта с «Ман Юнайтед» неделю назад. Тогда дошло до подсчетов, что Виктор чаще касался волос, чем мяча.

Дьокереш подтвердил связь: «Да, может быть… Да. Может быть».

15-летний дебютант «Арсенала». Когда Аршавин делал покер «Ливерпулю», Макс Доуман еще не родился

Полузащитник «Арсенала» Макс Доуман получил полчаса против «Лидса» и вошел в историю. Он второй среди самых молодых дебютантов Премьер-лиги (15 лет 235 дней). Самый-самый – его одноклубник Итан Нванери (15 лет 181 день) .

Доуман родился 31 декабря 2009-го. Это значит, что он пропустил парочку действительно знаковых вещей – его просто не было на свете!

Это и покер Андрея Аршавина на «Энфилде» (21 апреля 2009-го).

И три первых айфона.

И даже безумное празднование Эммануэлем Адебайором гола в ворота «Арсенала» (12 сентября 2009-го).

Наверное, непросто осознавать это.

У «Арсенала» крутые угловые. Очень крутые угловые. Страшно крутые угловые

Вдруг вы не замечали?

33 – вот столько «Арсенал» забил в Премьер-лиге с угловых с сезона-2023/24 .

Ближайшие преследователи далеко: 20 у «Ливерпуля», по 19 у «Челси» и «Тоттенхэма».

Этот отрыв пугает.

Алтай Байындыр – единственный в «МЮ», кто создал для партнера «явный голевой момент». За два тура

Речь о Big chance – так в футбольной статистике называют момент, когда игрок обязан забивать (например, выход один на один, удар с близкого расстояния и без помех).

И здесь у «МЮ» действительно пока только вратарь. В первом тайме с «Фулхэмом» Байындыр удачно вынес на Матеуса Кунью – бразилец классно обработал мяч, но пробил в Бернда Лено.

«Мистер Маринакис НЕ причастен к…» Разгромный баннер на самом новом дерби АПЛ

Воскресный матч «Кристал Пэлас» – «Ноттингем Форест» (1:1) был премьерой дерби. Не знаем, сколько оно продержится, но старт многообещающий.

Все из-за летних юридических разборок : «Ноттингем» занял место «Пэлас» в Лиге Европы, а лондонцы съехали в Лигу конференций.

Теперь фанаты «Кристал Пэлас» очень не любят «Ноттингем Форест».

На матче показали разгромный баннер. Центральная фигура – владелец «Форест» Эвангелос Маринакис. Он держит на мушке полузащитника Моргана Гиббса-Уайта (которого не отпустил в «Тоттенхэм»), и тот говорит: «Мистер Маринакис НЕ причастен к шантажу, договорным матчам, торговле наркотиками или коррупции!!».

Ауч.

Досталось от болельщиков и Александеру Чеферину с УЕФА, и бизнесмену Джону Текстору (пересечение долей в «Пэлас» и «Лионе» не пустило клуб в ЛЕ).

Футбольная Ассоциация (FA) уже включилась – вокруг баннера будет расследование.

Подарок от защитника «Пэлас» Лакруа – если вы зритель с пятого ряда

Приятный жест от Максанса Лакруа из «Кристал Пэлас» – француз проставил безалкогольный напиток всем болельщикам с пятого ряда (5-ка – игровой номер Лакруа).

Зрители с 10-го ряда, кажется, нескоро получат такой маленький подарок – 10-ка «Пэлас» Эберечи Эзе ушел в «Арсенал».

Дискотека «Бернли» – матч с «Сандерлендом» остановили из-за мигающих прожекторов

Когда вы в пятницу прикидываете, что обязательно случится в новом туре Премьер-лиги, то вряд ли предполагаете, что какой-нибудь матч приостановят из-за бесконтрольно мигающих прожекторов.

Именно это и случилось в битве новичков «Бернли» – «Сандерленд» (2:0). Хозяева забили первый гол, и вскоре началась игра света. Судья остановил матч: парни, разберитесь с освещением – и тогда продолжим.

Фирменная анти-пенальти бутылка Пикфорда

Только представьте: вы готовитесь пробить пенальти и замечаете, что Джордан Пикфорд внимательно рассматривает бутылку с водой. Вам крышка. Там у вратаря «Эвертона» всегда приклеена подсказка по главным пенальтистам соперника.

Это конец.

Последняя жертва – Дэнни Уэлбек из «Брайтона». Пикфорд все знал – и накрыл удар в левом углу.

Никаких сюрпризов для вратаря-талисмана «Эвертона»:

Милые бутсы Джека Грилиша – с именем дочери

«Эвертон» победил «Брайтон» (2:0) в первом матче на новом стадионе.

Одним из героев исторического события был Джек Грилиш. Арендованный у «Ман Сити» полузащитник отдал два асссиста. И был очень рад: «Я безумно люблю футбол и хочу снова испытать то чувство, когда ты просыпаешься в день матча и тебе не терпится выйти на поле».

Милая деталь: на бутсах у Джека написано имя дочери и дата рождения – 27 сентября 2024-го.

Какой хороший папочка!

P. S. Не чужой для Премьер-лиги Скотт Мактоминей в позе человека, который здорово поработал и может отдохнуть.

Фото: instagram.com/claudiaschiffer ; Gettyimages.ru /Richard Pelham, Michael Regan; IMAGO/Paul Marriott/Global Look Press

