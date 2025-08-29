Сака пропустит несколько недель из-за травмы, сообщил Артета. Эдегора хотят подготовить к матчу с «Ливерпулем»

Микель Артета сообщил, что Букайо Сака пропустит несколько недель из-за травмы.

Букайо Сака и Мартин Эдегор получили повреждения в матче прошлого тура АПЛ против «Лидса» (5:0).

31 августа «Арсенал» сыграет на выезде против «Ливерпуля ».

«Букайо Сака чувствует себя лучше, но, к сожалению, он выбыл на несколько недель. Операции не потребовалось. Все не так плохо, как в прошлый раз.

Конечно, очень неприятно, что он получил травму. Посмотрим, как он будет себя чувствовать в ближайшие дни и недели.

Мартин Эдегор еще не тренировался, и если начнет, то завтра. Посмотрим. Он делает все возможное. Мы делаем все возможное, чтобы он был готов [к матчу с «Ливерпулем»]», – сказал главный тренер «Арсенала » Микель Артета.