«Аталанта» показала третью форму на сезон-2025/26 – оранжевую с черно-синими волнистыми полосами, символизирующими «энергию и дух болельщиков»

«Аталанта» и New Balance рады представить третью форму на сезон-2025/26 с новым смелым дизайном, вдохновленным страстными болельщиками «Аталанты».
Комплект сочетает в себе традиции и современный стиль, демонстрируя абстрактное исполнение культовых фигур. Волнистый узор, взятый с клубной эмблемы, очень напоминает распущенные волосы Аталанты. Три динамичные диагональные линии на ярко-оранжевом фоне символизируют энергию и дух болельщиков, которые заполняют стадион на каждом матче.
Третья форма посвящена болельщикам, которые являются душой клуба, и мы хотели создать дизайн, отражающий их страсть, и в то же время предоставить игрокам форму самого высокого уровня», – говорится в сообщении «Аталанты».
Фото: atalanta.it
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Аталанты»
