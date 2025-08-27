«Аталанта» показала третью форму на сезон-2025/26 – оранжевую с черно-синими волнистыми полосами, символизирующими «энергию и дух болельщиков»

«Аталанта» показала третью форму на сезон-2025/26.

«Аталанта» и New Balance рады представить третью форму на сезон-2025/26 с новым смелым дизайном, вдохновленным страстными болельщиками «Аталанты».

Комплект сочетает в себе традиции и современный стиль, демонстрируя абстрактное исполнение культовых фигур. Волнистый узор, взятый с клубной эмблемы, очень напоминает распущенные волосы Аталанты. Три динамичные диагональные линии на ярко-оранжевом фоне символизируют энергию и дух болельщиков, которые заполняют стадион на каждом матче.

Третья форма посвящена болельщикам, которые являются душой клуба, и мы хотели создать дизайн, отражающий их страсть, и в то же время предоставить игрокам форму самого высокого уровня», – говорится в сообщении «Аталанты».

Фото: atalanta.it