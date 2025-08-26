«Локомотив» возьмет на себя всю зарплату Пруцева на период аренды хавбека «Спартака»
«Локомотив» полностью покроет зарплату Данила Пруцева.
Ранее стало известно, что железнодорожники арендуют полузащитника «Спартака» до конца сезона.
По информации «Чемпионата», «Локомотив» возьмет на себя всю зарплату полузащитника на период соглашения.
25-летний Пруцев принял участие в одном матче Мир РПЛ в текущем чемпионате России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
