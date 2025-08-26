«Локомотив» возьмет на себя всю зарплату Пруцева на период аренды хавбека «Спартака»

«Локомотив» полностью покроет зарплату Данила Пруцева.

Ранее стало известно, что железнодорожники арендуют полузащитника «Спартака » до конца сезона.

По информации «Чемпионата», «Локомотив » возьмет на себя всю зарплату полузащитника на период соглашения.

25-летний Пруцев принял участие в одном матче Мир РПЛ в текущем чемпионате России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .