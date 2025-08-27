«Крылья» отклонили 3 предложения «Локомотива» по Олейникову. Переговоры продолжаются («Чемпионат»)

«Крылья Советов» не отпускают Ивана Олейникова в «Локомотив».

По информации «Чемпионата», самарский клуб отклонил три предложения москвичей о трансфере 27-летнего вингера.

Сначала железнодорожники хотели взять игрока в аренду с правом выкупа за 250 миллионов рублей. Затем они предложили 180 млн рублей и нападающего Владислава Сарвели в обмен на Олейникова . После этого «Локо » предлагал «Крыльям» 200 млн рублей.

Ни одно из этих предложений не было принято. Переговоры продолжаются.

В текущем сезоне Мир РПЛ Олейников провел 3 матча. Его статистику можно найти здесь .