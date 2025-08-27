«Крылья» отклонили 3 предложения «Локомотива» по Олейникову. Переговоры продолжаются («Чемпионат»)
«Крылья Советов» не отпускают Ивана Олейникова в «Локомотив».
По информации «Чемпионата», самарский клуб отклонил три предложения москвичей о трансфере 27-летнего вингера.
Сначала железнодорожники хотели взять игрока в аренду с правом выкупа за 250 миллионов рублей. Затем они предложили 180 млн рублей и нападающего Владислава Сарвели в обмен на Олейникова. После этого «Локо» предлагал «Крыльям» 200 млн рублей.
Ни одно из этих предложений не было принято. Переговоры продолжаются.
В текущем сезоне Мир РПЛ Олейников провел 3 матча. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
