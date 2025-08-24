«Ренн» остался вдевятером к 11-й минуте матча с «Лорьяном» – Камара удалили на 6-й, Ву – на 11-й

Двух игроков «Ренна» удалили к 11-й минуте матча Лиги 1.

На 6-й минуте игры с «Лорьяном » за серьезный фол был удален полузащитник Махди Камара . На 11-й минуте прямую красную карточку за подножку от арбитра Жерома Брисара получил правый защитник Кристофер Ву .

Несмотря на два удаления, первый тайм матча закончился вничью 0:0.