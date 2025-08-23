«Арсенал» забил 33 гола после угловых в АПЛ с сезона-2023/24 – больше всех. У «Ливерпуля» на 13 меньше

«Арсенал» забил с углового во втором матче подряд.

«Канониры» принимают «Лидс » во 2-м туре АПЛ (4:0, второй тайм).

Счет на 34-й минуте отрыл Юрриен Тимбер , головой отправив мяч в сетку после подачи Деклана Райса с углового. На 56-й Тимбер сделал дубль.

В прошлом туре «Арсенал » победил «МЮ» (1:0) благодаря голу Риккардо Калафьори, также забившего головой после стандарта.

С сезона-2023/24 никто в АПЛ не забивает в угловых больше «Арсенала» – 33 забитых мяча. На втором месте по этому показателю «Ливерпуль» – 20 голов.