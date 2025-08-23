«Арсенал» забил 33 гола после угловых в АПЛ с сезона-2023/24 – больше всех. У «Ливерпуля» на 13 меньше
«Арсенал» забил с углового во втором матче подряд.
«Канониры» принимают «Лидс» во 2-м туре АПЛ (4:0, второй тайм).
Счет на 34-й минуте отрыл Юрриен Тимбер, головой отправив мяч в сетку после подачи Деклана Райса с углового. На 56-й Тимбер сделал дубль.
В прошлом туре «Арсенал» победил «МЮ» (1:0) благодаря голу Риккардо Калафьори, также забившего головой после стандарта.
С сезона-2023/24 никто в АПЛ не забивает в угловых больше «Арсенала» – 33 забитых мяча. На втором месте по этому показателю «Ливерпуль» – 20 голов.
Увольнять ли Семака?34546 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости