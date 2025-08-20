Сперцян и Батраков лидируют по созданным в РПЛ моментам. 36-летний Дзюба – в пятерке

Эдуард Сперцян и Алексей Батраков идут первыми по количеству созданных моментов.

И полузащитник «Краснодара », и хавбек «Локомотива » создали по 11 опасных ситуаций за пять туров Мир РПЛ . Первый отыграл 429 минут, второй – 462.

В пятерку лидеров чемпионата по этому показателю также вошли Матвей Кисляк (8 за 484 минуты), Артем Дзюба (8 за 493 минуты) и Зелимхан Бакаев (7 за 355 минут).