Игорь Акинфеев: «Я еще пика не достиг. Мы развиваемся и в человеческом, и в футбольном плане»
Игорь Акинфеев считает, что его пик еще впереди.
– Вы давно достигли пика. Ваш турнир тоже на пике или меняется?
– Я еще пика не достиг. Мы развиваемся и в человеческом, и в футбольном плане. Есть цели развиваться. На этом стадионе играли и «Манчестер Сити», и «Бавария», думаю, дети счастливы.
Я уже обещал, что турнир будет многонациональным. Моя мечта – взять команды из Бразилии, Аргентины и так далее и создать такой турнир. Мы не можем ударить в грязь лицом. С каждым годом будем лучше и лучше, – сказал вратарь ЦСКА после завершения Кубка Игоря Акинфеева на стадионе «Арена Химки».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
