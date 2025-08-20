  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игорь Акинфеев: «Я еще пика не достиг. Мы развиваемся и в человеческом, и в футбольном плане»
5

Игорь Акинфеев: «Я еще пика не достиг. Мы развиваемся и в человеческом, и в футбольном плане»

Игорь Акинфеев считает, что его пик еще впереди.

– Вы давно достигли пика. Ваш турнир тоже на пике или меняется?

– Я еще пика не достиг. Мы развиваемся и в человеческом, и в футбольном плане. Есть цели развиваться. На этом стадионе играли и «Манчестер Сити», и «Бавария», думаю, дети счастливы.

Я уже обещал, что турнир будет многонациональным. Моя мечта – взять команды из Бразилии, Аргентины и так далее и создать такой турнир. Мы не можем ударить в грязь лицом. С каждым годом будем лучше и лучше, – сказал вратарь ЦСКА после завершения Кубка Игоря Акинфеева на стадионе «Арена Химки».

Увольнять ли Семака?10737 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoИгорь Акинфеев
детский футбол
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
