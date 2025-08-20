«Интер» выиграет Серию А с вероятностью 35,9%. Шансы «Наполи» – 13,7%, «Ювентуса» – 8,2%, «Милана» – 6,7% (Opta)

«Интер» – главный претендент на победу в Серии А, показал суперкомпьютер.

Суперкомпьютер Opta провел 10 000 симуляций нового сезона чемпионата Италии. В 35,9% случаев первое место занимали «нерадзурри». Первая семерка фаворитов на чемпионство выглядит так: 1. «Интер » – 35,9%; 2. «Наполи » – 13,7%; 3. «Аталанта» – 12,8%; 4. «Рома » – 9,9%; 5. «Ювентус » – 8,2%; 6. «Милан » – 6,7%; 7. «Лацио» – 4,7%.