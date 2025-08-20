«Интер» выиграет Серию А с вероятностью 35,9%. Шансы «Наполи» – 13,7%, «Ювентуса» – 8,2%, «Милана» – 6,7% (Opta)
«Интер» – главный претендент на победу в Серии А, показал суперкомпьютер.
Суперкомпьютер Opta провел 10 000 симуляций нового сезона чемпионата Италии. В 35,9% случаев первое место занимали «нерадзурри».
Первая семерка фаворитов на чемпионство выглядит так:
1. «Интер» – 35,9%;
2. «Наполи» – 13,7%;
3. «Аталанта» – 12,8%;
4. «Рома» – 9,9%;
5. «Ювентус» – 8,2%;
6. «Милан» – 6,7%;
7. «Лацио» – 4,7%.
Увольнять ли Семака?6263 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Analyst
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости